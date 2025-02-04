توزيع 16 ألف كرتونة مواد غذائية وأجهزة عرائس ..هدية الرئيس لأهالي الدقهلية بالعيد القومي

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، بتفقد سيارات قوافل المساعدات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، المقدمة من عدد من الجمعيات بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي، والبالغ عددهم 7 سيارات "تريلا"، تحمل مساعدات متنوعة تضم كراتين مواد غذائية متنوعة، وأجهزة عرائس، وثلاجات وغسالات وبوتاجازات ومراتب وبطاطين، وغيرها من أنواع المساعدات، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وذلك في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي.

وأكد محافظ الدقهلية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هي التخفيف عن كاهل المواطنين بمختلف الطرق، ومنها تقديم مساعدات غذائية وتجهيزات العرائس، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

وتفقد محافظ الدقهلية محتويات السيارات السبع المحملة بالمساعدات، ومحتويات الكراتين، وأشاد بجودة المنتجات والسلع، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير احتياجات ومطالب المواطنين المستحقة، وشدد على ضرورة التأكد من وصول المساعدات للمستحقين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في تقديم المساعدات، مشيدا بالدور الذي قامت به الجهات المشاركة في إطلاق قافلة المساعدات وتضم مديريه التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بمشاركه جمعيات الأورمان، جمعية رسالة بالمنصورة، جمعية رسالة بأجا،الجمعية الشرعية الرئيسية بالمنصورة، مؤسسة الإصلاح، مصر الخير، بصمة خير، جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن، ومسئولي جمعية رسالة والجمعيات المشاركة.