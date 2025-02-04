عرض "حفلة تنكرية" ضمن مسرح الطفل بثقافة السويس

ضمن أنشطة نوادي مسرح الطفل التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، قدم فرع ثقافة السويس عرضا مسرحيا جديدا بعنوان "حفلة تنكرية".

أقيم العرض على خشبة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية وسط حضور جماهيري كبير.

أحداث مسرحية حفلة تنكرية

وتدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الأطفال الذين يتعرضون للعقاب في المدرسة بسبب تصرفاتهم أثناء الطابور الصباحي، فتقرر المعلمة إرسالهم إلى المكتبة لتلخيص كتاب. إلا أن الأطفال يبدأون في اللعب بدلا من قراءة الكتاب، مما يعكس سلوكيات التنمر وعدم قبول الآخر.

تحاول المعلمة احتواء الأطفال من خلال سرد قصة "أحدب نوتردام"، حيث يدخل الأطفال إلى عالم القصة ويتقمصون شخصياتها. هذه التجربة تساعدهم على إدراك خطورة التنمر وأهمية تقبل الآخرين.

صناع حفلة تنكرية

العرض تأليف وأشعار: بيشوي ألبير، إخراج ناريمان عبد العال، ألحان: محمد محمود، استعراضات: أروى أسامة، تنفيذ الديكور: روايدا نادر، مخرج منفذ: أحمد عبدالحكم، ديكور: أحمد رضوان، ملابس: ناريمان عبدالعال.

لجنة التحكيم

أقيم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج محمد صابر، المخرج أحمد طه، ومهندسة الديكور سارة شكري.

يأتي العرض ضمن عروض نوادي مسرح الطفل، إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي تحت إدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.