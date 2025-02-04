عرض "حفلة تنكرية" ضمن مسرح الطفل بثقافة السويس

الفجر الفني
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

 

ضمن أنشطة نوادي مسرح الطفل التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، قدم فرع ثقافة السويس عرضا مسرحيا جديدا بعنوان "حفلة تنكرية".

 

أقيم العرض على خشبة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية وسط حضور جماهيري كبير.

 

 

أحداث مسرحية حفلة تنكرية

 

 وتدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الأطفال الذين يتعرضون للعقاب في المدرسة بسبب تصرفاتهم أثناء الطابور الصباحي، فتقرر المعلمة إرسالهم إلى المكتبة لتلخيص كتاب. إلا أن الأطفال يبدأون في اللعب بدلا من قراءة الكتاب، مما يعكس سلوكيات التنمر وعدم قبول الآخر.

 

 

تحاول المعلمة احتواء الأطفال من خلال سرد قصة "أحدب نوتردام"، حيث يدخل الأطفال إلى عالم القصة ويتقمصون شخصياتها. هذه التجربة تساعدهم على إدراك خطورة التنمر وأهمية تقبل الآخرين.

 

صناع حفلة تنكرية

 

 

العرض تأليف وأشعار: بيشوي ألبير، إخراج ناريمان عبد العال، ألحان: محمد محمود، استعراضات: أروى أسامة، تنفيذ الديكور: روايدا نادر، مخرج منفذ: أحمد عبدالحكم، ديكور: أحمد رضوان، ملابس: ناريمان عبدالعال.

 

لجنة التحكيم 

 

أقيم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج محمد صابر، المخرج أحمد طه، ومهندسة الديكور سارة شكري.

يأتي العرض ضمن عروض نوادي مسرح الطفل، إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي تحت إدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

 

احدب نوتردام الهيئة العامة لقصور الثقافة الطابور الصباحي حفلة تنكرية حضور جماهيري عروض نوادي مسرح فرع ثقافة السويس قصر ثقافة الإسماعيلية مسرح الطفل

مواد متعلقة

الداخلية تشارك فى إحتفالية بالذكرى الــ 73 لعيد الشرطة بقصر ثقافة وادى النطرون
Elfagr.org

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025..ظهرت الآن نتيجة الفصل الدراسي الأول بمحافظة المنوفية (اعرف نتيجتك)

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بتروجت في الدوري المصري والقناة الناقلة

ممثلة السفارة الإسبانية بمؤتمر إيسكت: ننتظر زيارة الرئيس السيسي لبلادنا قريبًا

عاجل.. "اعرف انتيجتك" اعتماد وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول بمحافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. عاجل إعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول بمحافظة الأقصر بنسبة نجاح بلغت 76.51%

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر

300 ألف سائح… ديبلوماسية تكشف حجم التبادل السياحي بين مصر وإسبانيا بـ2024

"أتمنى من الله ألا يحاسبني على هذه الفترة".. الداعية ياسمين الحصري ضيفة إيمان أبوطالب الجمعة