صحة الدقهلية: العلاج الحر تستهدف 574 منشأة وتوصى بغلق 64 مخالفة خلال يناير

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جانب من المتابعات
جانب من المتابعات

أعلن الدكتور تامر مدكور  وكيل وزارة الصحة  عن أنشطة إدارة العلاج الحر خلال يناير  ، فيما يتعلق بالجولات والزيارات التفقدية والمتابعات، والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية ومن ثم تقديم خدمة طبية متميزة.

وكشف مدكور أن  أن عدد الجولات التفقدية على المنشآت الطبية خلال   الشهر الماضى بلغ  574  زيارة،حيث تم المرور على 242عيادة خاصة من بينها 54 غير مرخصة، ونحو 13  عيادة تخصصية ومستشفى، علاوة على 108 مراكز ومعامل.

وتابع وكيل الوزارة، أنه تم ترخيص 35 منشأة طبية خاصة  وتحرير 7 محاضر إثبات حالة إلى جانب استصدار قرارات غلق لـ  64 منشأة  علاوة على فتح  18 أخرى  بالإضافة إلى فحص 6 شكاوى  .
 
فيما أضاف  الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن الشهر شهد شن حملة مع اللجان الرقابية بأجا  أسفرت عن   المرور على 77 منشأة أخرى والتوصية بإغلاق  11 منها مخالفة

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