اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح 70.13%

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محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

 

اعتمدت قبل قليل، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 - 2025 بنسبة نجاح 70.13%.

حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام  120 الف و263 طالب وطالبة، حضر منهم 119 الف و791 نجح منهم 84004 بنسبة  70.13%.

كما اعتمدت المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 4622 طالب وطالبة حضر منهم  4526 طالب وطالبة ونجح 4459 بنسبة نجاح 98.5 %، وكذا الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، حيث بلغ عدد المتقدمين 37 طالب وطالبة حضر منهم 37 ونجح  37 طالب بنسبة 100%، كما بلغ عدد المتقدمين للاعدادية من المكفوفين 11 طالب وطالبة حضر  منهم 10 طلاب ونجح 10 طلاب بنسبة 100 %.

ووجهت محافظ البحيرة، بإعلان النتائج داخل المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة بدءا من الساعه الرابعه من عصر اليوم، كما سيتم رفعها إلكترونيا على الرابط الخاص بوزارة مديرية التربية والتعليم حيث سيتم الاستعلام عن النتيجه برقم جلوس الطالب.

وتتقدم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنين لهم مزيد من التفوق والنجاح فى مسيرتهم التعليمية.

وكان يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أكد أن منظومة الامتحانات تعد من أهم مراحل العملية التعليمية حيث يتم من خلالها تحديد مستويات الانجاز لكل أطراف المنظومة من طلاب ومعلمين ومدارس وادارات ومديريات وتتطلب قدرا كبيرا من اليقظة والعمل المخلص وتوافر روح الفريق والنزاهة فى كل مراحلها بداية من تجهيز مقار وأماكن الامتحانات ووضع الاسئلة وطباعتها ونقلها وتخزينها وتوزيعها وفرز اوراق الإجابة وعملية التصحيح والمراجعة واعلان النتيحة وقبول وفحص التظلمات ولا بد من تضافر كافة الجهود والعمل على إخراجها بالشكل اللائق المشرف بمدارس المحافظة وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.

حيث تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل ادارة تعليمية لمتابعة مسار الامتحانات الفترة الماضية، وتم منع دخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، وتم التصدي بكل حزم لأي محاولات غش، وتم تجميع أوراق الإجابة واتخاذ كافة الإجراءات الكافية لتأمينها حتى الانتهاء من أعمال التصحيح.

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