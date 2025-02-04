ممثلة السفارة الإسبانية بمؤتمر إيسكت: ننتظر زيارة الرئيس السيسي لبلادنا قريبًا

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المؤتمر الأسباني المصر

قالت كرسيتينا فليرو ممثل السفير الإسباني في القاهرة إن الدولة الإسبانية تنتظر قريبًا زيارة من الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والتي ستأتي ضمن بنودها دعم العمل السياحي بين البلدين.

وجاء تصريح ممثلة السفارة الإسبانية أثناء كلمتها في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث الإيسكت والذي يأتي بالتعاون ما بين معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق وجامعة كمبلوتنسيه مدريد اسبانيا في الفترة من 4 إلى 5 فبراير الجاري.

وتابعت فليرو قائلة إن العمل السياحي بين مصر وإسبانيا هام للغاية حيث يمثل القطاع جزء كبير من الدخل القومي للبلدين حيث حققت السياحة الإسبانية ما يقارب من 12% من الدخل الإسباني في عام 2024 بإجمالي أعداد زيارة بلغت 49 سائحًا، فيما حققت مصر 16 مليون سائحًا شاركوا بما يقارب من 14 مليار دولار في الدخل القومي المصري

وأضافت فليرو أن مصر استقبلت ما يقرب من 300 ألف سائح إسباني في عام 2024 وهو رقم كبير نسعى لزيادته في المستقبل مع المزيد من التعاون.

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