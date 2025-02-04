إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق بحيرة قارون السياحي بالفيوم

أُصيب خمسة أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في حادث سير وقع، صباح اليوم، على طريق بحيرة قارون السياحي بمحافظة الفيوم، بالقرب من مدخل محمية وادي الريان، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وبالفحص، تبين أن السائق فقد السيطرة على السيارة، مما أدى إلى انقلابها في نهر الطريق وإصابة جميع ركابها.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما قامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول ملابسات الحادث.