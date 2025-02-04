رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس محافظة القاهرة.. استعلم الأن

أخبار مصر
بوابة الفجر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي على الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

للاستعلام عن النتيجة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لبوابة نتائج التعليم الأساسي.

اختيار خانة الشهادة الإعدادية 2025".

إدخال رقم جلوس الطالب في الحقل المخصص.

الضغط على زر بحث عرض النتيجة.

في حال عدم توفر جلوس، يمكن الحصول على النتيجة من خلال المدرسة المقيد بها الطالب.

بلغت نسبة النجاح في القاهرة 72.94%، حيث تقدم للامتحانات عدد كبير من الطلاب والطالبات.

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