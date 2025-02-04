تفاصيل شخصية آية سماحة في مسلسل "الكابتن" مع أكرم حسني.. رمضان 2025

الفجر الفني
آية سماحة
آية سماحة

كشفت الفنان آية سماحة عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال منشور لهاعبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

 

 

حيث شاركت آية سماحة البوستر الفردي لشخصيتها في العمل، وعلقت عليه قائلة:"سما في مسلسل الكابتن رمضان 2025".

 

تفاصيل مسلسل "الكابتن"

 

ويشارك في بطولة العمل بجانب أكرم حسني عدد كبير من الفنانين أبرزهم: آية سماحة، وسوسن بدر، ورحمة أحمد، وأحمد عبد الوهاب، وأحمد الرافعي، وعمر شوقي، وسامي مغاوري، ومحمد رضوان، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني.

 

آخر أعمال آية سماحة

 

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة آية سماحة الفنية، هو مسلسل "عمر أفندي"، الذي تم عرضه مؤخرًا على شاشة قناة " on"، والذي حقق نجاحا كبيرًا، طوال فترة عرضه.

 

أحداث مسلسل "عمر أفندي"

 

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي  في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

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