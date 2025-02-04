موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم حالة من الترقب والانتظار مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025، حيث يواصل الطلاب وأولياء الأمور البحث عن موعد ظهور النتيجة الرسمي، خاصة بعد إعلان نتائج 14 محافظة أخرى.

موعد إعلان النتيجة واعتمادها رسميًا

أكدت مصادر مطلعة أن أعمال التصحيح والمراجعة ما زالت مستمرة داخل الكنترولات، مشيرة إلى أن النتيجة لن تُعلن قبل يوم الخميس المقبل. وتبذل الجهات المختصة جهودًا مكثفة للانتهاء من جميع الإجراءات قبل انتهاء إجازة نصف العام، لضمان إعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن يتم اعتماد النتيجة رسميًا من قبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قبل إتاحتها إلكترونيًا للطلاب عبر المواقع الرسمية.

تفاصيل الامتحانات وأعداد الطلاب

اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم امتحاناتهم يوم الخميس 23 يناير 2025، حيث أدى الطلاب امتحانات مواد الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية الثانية (لطلاب مدارس اللغات)، إضافةً إلى التربية الرياضية (لطلاب المدارس الرياضية).

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 75،804 طالبًا وطالبة، موزعين على 270 لجنة في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

التصحيح والمراجعة: معايير الدقة والشفافية

شدد محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بالدقة والشفافية في عمليات التصحيح والمراجعة، لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب. وأكد على أهمية منح كل طالب حقه دون أي تسرع في اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمعايير المهنية يسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن أعمال التصحيح تسير وفق خطة منظمة، مع توفير كافة سبل الدعم للمصححين لضمان سير العملية في بيئة منضبطة، بما يحقق أقصى درجات العدالة والموضوعية.

كيفية الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم فور اعتمادها رسميًا، من خلال بوابة التعليم الأساسي عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث سيتم إتاحة النتيجة برقم الجلوس فور نشرها.