‏الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 35 طائرة روسية مسيّرة من طراز "شاهد" من أصل 65 أطلقتها روسيا في هجوم في الليل وصباح اليوم

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن ‏الجيش الأوكراني، إسقاط 35 طائرة روسية مسيّرة من طراز "شاهد" من أصل 65 أطلقتها روسيا في هجوم في الليل وصباح اليوم.

وفي وقت سابق، بدأت روسيا عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.
 
وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. عاجل إعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول بمحافظة الأقصر بنسبة نجاح بلغت 76.51%

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025..ظهرت الآن نتيجة الفصل الدراسي الأول بمحافظة المنوفية (اعرف نتيجتك)

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بتروجت في الدوري المصري والقناة الناقلة

300 ألف سائح… ديبلوماسية تكشف حجم التبادل السياحي بين مصر وإسبانيا بـ2024

ممثلة السفارة الإسبانية بمؤتمر إيسكت: ننتظر زيارة الرئيس السيسي لبلادنا قريبًا

عاجل.. "اعرف انتيجتك" اعتماد وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول بمحافظة المنوفية

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر

"أتمنى من الله ألا يحاسبني على هذه الفترة".. الداعية ياسمين الحصري ضيفة إيمان أبوطالب الجمعة