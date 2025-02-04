بنسبة نجاح 76.51 %.. محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

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محافظ الأقصر يعتمد
محافظ الأقصر يعتمد النتيجة

أعتمد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية رسميًا عقب إنتهاء عمليات التصحيح وتقدير الدرجات للطلاب، بنسبة نجاح 76.51%، وذلك بحضور دكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر وجمال عبده حسن رئيس لجنة النظام والمراقبة.
و أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أن نسبة النجاح لنتيجة لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصل الدراسى الأول 76.51 %،  و نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع 100%.
بينما بلغت نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى للفصل الدراسى الأول 56 %، وبلغت نسبة النجاح للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 100%.
ومن الجدير بالذكر أنه بلغ عدد الطلاب الحضور لأمتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى 17466 طالب منتظم، بينما بلغ عدد الطلاب الحضور لأمتحانات الفصل الدراسى الأول إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى 1093 طالب منتظم.

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