غادة عادل تروج لشخصيتها في مسلسل "المداح" الجزء الخامس: "استنوا ست الحسن"

الفجر الفني
غادة عادل
غادة عادل

روجت الفنانة غادة عادل لأحدث أعمالها الدرامية، وهو الجزء الخامس من مسلسل "المداح - أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

 

وشاركت غادة عادل البوستر الرسمي للمسلسل، وعلقت عليه قائلة:" استنوا ست الحسن في مسلسل المداح الجزء الخامس. علي MBC Masr وSHAHID رمضان 2025 ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين".

 

 

 


أبطال وصناع مسلسل "المداح 5 - أسطورة العهد"

 

 

وتضم قائمة أبطال مسلسل المداح 5: «حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، سهر الصايغ، حنان سليمان، خالد سرحان، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، جوري بكر، مي كساب، طارق النهري، إيمان يوسف، محسن محيي الدين، محمد عبد الحافظ، دارين حداد»، من تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج شركة صادق الصباح.

 

 

أحداث مسلسل "المداح 5 - أسطورة العهد"

 

 

يستأنف حمادة هلال مسلسل «المداح»، في الموسم الخامس، حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه على التغلب عليهم والتخلص من شرورهم وسط العديد من التطورات المختلفة، شهد خلق أحداث جديدة ومختلفة وبعيدة عن الملل، فضلًا عن وجود شخصيات جديدة.

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غادة عادل تروج لشخصيتها في مسلسل "المداح" الجزء الخامس: "استنوا ست الحسن"

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