300 ألف سائح… ديبلوماسية تكشف حجم التبادل السياحي بين مصر وإسبانيا بـ2024

كشفت كريستينا فليرو ممثل السفير الإسباني في القاهرة عن حجر العمل السياحي المصري الإسباني خلال عام 2024 وذلك خلال كلمتها في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث الإيسكت والذي يأتي بالتعاون ما بين معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق وجامعة كمبلوتنسيه مدريد اسبانيا في الفترة من 4 إلى 5 فبراير الجاري.

وقالت فليرو إن مصر استقبلت في عام 2024 ما يقرب من 16 مليون سائح بعائدات بلغت 14 مليون دولار وثلت السياحة الإسبانية القادمة لمصر ما يقرب من 300 ألف سائح خلال هذا العام.

وأشارت فاليرو إلى أن مصر وإسبانيا تتمتعان بزخم كبير في مجال السياحة حيث أن مصر بها 6 مواقع مسجلة على قائمة التراث العالمي، وسيتم إضافة عدد من المواقع الأخرى لها قريبًا.

كما أن مصر لديها مدن تلعب دورًا هامًا في التراث الثقافي مثل الإسكندرية وكذلك الأقصر التي اختيرت كعاصمة للسياحة الثقافية على مستوى العالم.

وأشارت فاليرو إلى أن هذا المؤتمر هام جدًا لتداخله أكاديميًا مع مكونات صناعة السياحة والتراث من ناحية الخدمات المقدمة للسائح سواء على المستوى الثقافي أو الخدمي المباشر أو التكنولوجي.