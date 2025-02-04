ننشر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية

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محافظ المنوفية يعتمد
محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

ننشر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم أو رقم الجلوس 

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وكان قد اعتمد منذ قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2025 بنسبة نجاح  82،38 %  بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 85854.
كما اعتمد المحافظ  نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2025 بنسبة نجاح 90،91 %  وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين  33  طالب، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح  81،18 %  وتقدم للامتحان  5787  طالب وحضر    5769  طالب، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2025  بنسبة نجاح  64،29 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان  14  طالب، كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 98،73 % حيث بلغ عدد المتقدمين 157 طالب.
وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه  الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2025 بلغ 86 ألف و12 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى  أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني والانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسي.

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