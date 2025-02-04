وزير الري يتفقد موقع تنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بالقليوبية

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جانب من زيارة وزير
جانب من زيارة وزير الري

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري موقع تنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس، حيث تابع أعمال الإحلال الجاريةبالقنطرة بمحافظة المنوفية.


جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير الري، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة القليوبية، وذلك لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة، وكان فيإستقبال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير، حيث تم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارةوالمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.


ووجه الدكتور هاني سويلم، خلال الجولة التفقدية، بمراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، وقيام قطاع التفتيشالفني والمالي والإداري بمراجعة كافة الأعمال والاختبارات للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ.


كما وجه سويلم بالحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة القديمة، وإشراك وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم للحفاظ علي الطابعالأثري للقنطرة التى مر على إنشائها حوالى ١٥٠ عام، كما وجه بدراسة الإستفادة من نواتج التكريك بموقع العملية وبحث إستثمارهابالشكل الأمثل.


وصرح الدكتور سويلم أنه وبناءًا على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لـ ٤٧ ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذهالمنشآت.. فقد بدأت الوزارة فى تفعيل بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية والتى تتضمنكمرحلة أولى إحلال قنطره فم بحر مويس و٥ سحارات و٣ تغطية و٦ برابخ و٤٧ منشأ نهاية ترعة و٢٥٧ بوابة، حيث تهدف الوزارةلتطوير وتحديث البوابات كأحد أدوات تطوير منظومة الرى 2.0 كخطوة لتوزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب.


وخلال المرور.. وجه الدكتور سويلم، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بمتابعة إزالة نواتج التطهيرات من على جسور المجارىالمائية بالتنسيق مع أجهزة المحليات.

القليوبية الري

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