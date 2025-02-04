البطوطي من مؤتمر الإيسكت يكشف عن وضع السياحة المصرية بعد أزمة كورونا

قال الدكتور سعيد البطوطي عضو مجلس المفوضية الأوروبية بالأمم المتحدة، إن تعافي الوضع السياحي بعد أزمة كورونا فاق التوقعات، وقد ازدهرت السياحة المصرية بشكل كبير حيث حققنا أرقامًا غير متوقعة بعد قيود كورونا

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث الإيسكت والذي يأتي بالتعاون ما بين معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق وجامعة كمبلوتنسيه مدريد اسبانيا في الفترة من 4 إلى 5 فبراير الجاري.

وأشار دكتور سعيد البطوطي إلى أن السياحة مصدر مهم للغاية بالنسبة للدخل القومي، ومن المتوقع أن تزداد السياحة الدولية بنسبة 5% خلال العشر سنوات القادم.

وأضاف أن السياحة حققت العام الماضي دخلًا عالميًا تم تقديره بنحو 6 تريليون دولارًا حيث مثل القطاع أهمية بالغة بما يتيحه من فرص عمل متعددة ومختلفة تم تقديرها بـ 101 مليون فرصة عمل على مستوى العالم في 2024

وأكد البطوطي أن السياحة لدينا في مصر خصيصًا وفي المنطقة العربية بشكل عام مستقرة إلى حد كبير بسبب استقرار الأوضاع بأغلب البلاد العربية وكذلك لجمال الطقس خصيصًا في بلاد مثل مصر وبلاد المغرب العربي.

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