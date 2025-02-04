انتحار شاب شنقا فى شجرة بأرض زراعية بالفيوم

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الشاب المتوفى
الشاب المتوفى

أقدم شاب يدعى "شعبان.س.ع " 21 سنة مقيم بقرية النصارية التابعه لمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، على الانتحار شنقا مستخدما حبل معلق فى شجرة بأرض زراعية موثقا يديه لمرورة بازمه نفسيه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ابشواي، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز ابشواي بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة الشاب مشنوقا داخل أرض زراعية، وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه، وتبين من الفحص والتحريات مرور الشاب لازمه نفسية، مما دفعه للخروج من المنزل وإحضار حبل وتوثيق يديه وشنق نفسه مستخدما الحبل بعد ربطه فى الشجرة.


انتقلت النيابة العامة وخبير الأدلة الجنائية، وتبين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وبسؤال أسرته لم يتهموا أحد بالتسبب فى وفاته، وتم تحرير محضر وصرحت النيابة بدفن الجثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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