مياه أسيوط تنتهي من تنفيذ مشروع تحسين شبكات المياه بقريتي النزلة والخوالد بساحل سليم

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رئيس مياه أسيوط
رئيس مياه أسيوط

أنتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اليوم الثلاثاء تنفيذ مشروع تعزيز شبكات المياه بمحطة النزلة المستجدة، من خلال إنشاء عدد 2 بوستر رفع جديد ويأتي المشروع ضمن خطة الشركة لتلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلة ضعف ضغط المياه في أطراف الشبكات بقرى النزلة المستجدة والخوالد التي تُعتبر من المناطق الساخنة، لضمان وصول مياه الشرب المرشحة بجودة وكفاءة عالية

 

وأوضح المهندس محمود شحاته، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه تم إجراء الدراسات الهيدروليكية اللازمة واعتماد المشروع من قطاع التخطيط

وأضاف المهندس حسام رفعت رئيس قطاع شرق منطقة ساحل سليم أن أعمال التنفيذ شملت تركيب عدد 2 ماسورة بحجم 6 بوصة بطول 6 أمتار لكل واحدة، تركيب عدد 2 كوع وعدد 2محبس بحجم 6 بوصة، تصنيع وتركيب مشترك بحجم 6بوصة، إنشاء قاعدة خرسانية وتركيب اللوحة الكهربائية الخاصة بالمعدات.

وكما أضاف المهندس عبد الرحمن طلعت مدير منطقة ساحل سليم أن المشروع استهدف استغلال الموارد والإمكانات المتاحة بمخازن المنطقة لتقليل التكاليف، بجانب الاستفادة من مأوى فارغ بالمحطة لتثبيت معدات البوسترات 

وكما أكد رئيس الشركة على أن هذا المشروع يُعد خطوة مهمة لتعزيز كفاءة الشبكات وتحسين خدمة مياه الشرب بالمناطق الطرفية، بما يضمن توفير الخدمة لجميع المواطنين بشكل منتظم ومستدام.

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