محافظ القليوبية ووزير الري يتفقدان مشروعات الري ببنها

شهدت زيارة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى محافظة القليوبية تدخل الوزير لحل مشكلة أحد موظفات الري بديوان مديرية القليوبية ببنها التي لديها مشكلة تخص السكن الإداري وقال حرفا للموظف المسئول عنها "ماليش فيه المشكلة تتحل فوري".

جاء ذلك خلال زيارة وزير الري إلى محافظ القليوبية حيث كان في استقباله المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وتضمنت الجولة زيارة مشروع قنطرة فم كفر مويس ببنها بتكلفة مليار ونصف جنيه بجانب ديوان مديرية الري بالقليوبية في العاصمة بنها وعقد لقاء مشترك مع مهندس الوزارة في نقابة المهندسين بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفي مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية.

قال وزير الري في لقاء مشترك مع نقابة المهندسين بالقليوبية، هناك مليار ونصف جنيه استثمارات في قنطرة فم كفر مويس وهو جزء من استثمارات كبرى في محافظة القليوبية ومحافظات الجمهورية من أجل العمل على تقديم منظومة ري متقدمة خلال الفترة المقبلة مشيرا أنه تفقد المشروع في مركز بنها والتأكيد على تنفيذه في أسرع وقت والمواصفات المطلوبة.

أضاف الوزير، أن التعاون مع محافظة القليوبية لا حدود له من أجل العمل المشترك للوصول لمشروعات خدمية ونفع عام يعود على المواطنين والاقليم بالخير وحسن استغلال الموارد مشيرا أن يعمل على تنفيذ إدارة منضبطة لاستغلال موارد الوزارة واسترداد حقوق الوزارة في كل القطاعات.

أكد الوزير أنه لا بد من حصر المخالفات التي تتم على نهر النيل ولكن المهندس عليه أعباء كبيرة وإمكانيات محدودة معترفا بوجود نقص شديد في المهندسين مما يحتاج التدريب والتطوير من الأداء وإدخال فنيات جديدة مشيرا أن هناك جيل جديد لمنظومة الري من تقنيات وآليات يتطلب تدريب وتوفير هذه الإمكانيات من خلال البرامج التدريبية لاستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة من خلال حد أدنى من التدريب سنويا وعدد ساعات تدريبية مطلوبة من كل مهندس للتدريب علي كل ماهو جديد في مجال أعمال وزارة الري.

شدد الوزير على ضرورة التوسع في استخدام الأجهزة التكنولوجية من درونز وغيرها من التقنيات الحديثة قائلا "ليس هناك مشكلة في أننا نتعلم" ونوسع في توفير الأجهزة الحديثة للحفاظ على منظومة الري باحدث الطرق مشيرا إلى أهمية الحوكمة وحل مشاكل المزارعين مما يساعد على تقييم الموظفين والعاملين بناءا على الأداء لأنه يوجد 15 ألف موظف يتمتعون بحافز الأداء.

قال الوزير "لازم الوزارة يبقي فيها سيستم ولا يقوم على أشخاص حتى لو كان الوزير نفسه ومحتاجين عمل يجهد وحرفية ولن نسمح بالتهاون" مشيرا إلى وجود مطلوب تحليل المعلومات بشكل دقيق يساهم في دفع العمل والنهوض بالوزارة.

انتقد الوزير وجود سلبية بعض الموظفين الذين يتهربون من التدريب وتطوير الأداء ويكتفون بالعمل المكتبي ولا يستفيدون من فرص التدريب المطلوبة.

قال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن التعاون مع وزارة الري يسير بخطى ثابتة من خلال التنسيق لإقامة مشروعات استثمارية على أراضي الري طبقا للمعايير والاشتراطات التي تضمن عدم التأثير سلبًا على منظومة الموارد المائية والرى وحل مشكلات المواطن والمزارعين الخاصة بهذا القطاع.

أشار محافظ القليوبية أن الوزارة والمحافظة وتعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة بنطاق المحافظة.

جولة وزير الري

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