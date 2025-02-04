عاجل - اعتماد وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول بمحافظة الأقصر

اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، بنسبة نجاح بلغت 76.51%. جاء ذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات بدقة، بحضور كل من دكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وجمال عبده حسن، رئيس لجنة النظام والمراقبة.

تعكس هذه النسبة جهود الطلاب والمعلمين والإدارات التعليمية بالمحافظة، والتي عملت على توفير بيئة تعليمية مناسبة خلال الفصل الدراسي الأول. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سير الامتحانات بشفافية ونزاهة لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

وتؤكد هذه النتائج اهتمام محافظة الأقصر بتطوير قطاع التعليم، وتحسين جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع خطة الدولة لتحديث منظومة التعليم ودعم الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

نتائج متميزة لطلاب الفئات الخاصة:

الصم وضعاف السمع والتربية الفكرية

حقق طلاب الفئات الخاصة نتائج متميزة هذا العام، حيث بلغت نسبة النجاح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع نسبة 100%، وهو إنجاز يعكس مدى الدعم والرعاية المقدمة لهؤلاء الطلاب من قبل المعلمين وأولياء الأمور.

كما سجلت مدارس التربية الفكرية نسبة نجاح كاملة بلغت 100% في نتائج التلمذة الصناعية، مما يدل على نجاح البرامج التعليمية المخصصة لهذه الفئة في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لمواجهة تحديات الحياة العملية.

تُظهر هذه النتائج أن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة قادرون على تحقيق النجاح والتفوق عند توفير البيئة التعليمية المناسبة والدعم النفسي والاجتماعي الكافي، وهو ما تعمل عليه محافظة الأقصر من خلال خطط تعليمية شاملة ومتكاملة.

نتائج الشهادة الإعدادية المهنية: تحديات وإنجازات

بلغت نسبة النجاح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهني للفصل الدراسي الأول 56%، وهي نسبة تعكس وجود بعض التحديات التي تواجه هذا النوع من التعليم، ولكنها أيضًا تشير إلى جهود واضحة لتحسين مستوى الأداء التعليمي والمهني.

شارك في امتحانات التعليم المهني 1،093 طالبًا منتظمًا، وهو ما يعكس اهتمام شريحة من الطلاب بالتعليم الفني كمسار مهم لمستقبلهم المهني. وتعتبر هذه النتائج دعوة لمزيد من التطوير في المناهج وتقديم برامج تدريبية أكثر كفاءة لدعم الطلاب.

تسعى مديرية التربية والتعليم بالأقصر إلى تحسين نتائج التعليم المهني من خلال تقديم دعم إضافي للطلاب، وتطوير الورش الفنية وتوفير فرص تدريب عملي حقيقية تساعد في صقل مهاراتهم وتطوير كفاءاتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

رسائل تهنئة وشكر من محافظ الأقصر

وجه المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، رسالة تهنئة لجميع الطلاب الناجحين في الفصل الدراسي الأول، معبرًا عن فخره بالجهود التي بذلوها خلال العام الدراسي. كما أثنى على دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم وتشجيعهم على تحقيق النجاح والتفوق.

أشاد المحافظ بدور المعلمين والإداريين في قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق دون جهودهم المتواصلة في إعداد الطلاب وتقديم الدعم الأكاديمي والنفسي اللازم لهم. كما أكد على أهمية العمل بروح الفريق لضمان تحسين مستوى التعليم في المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن التعليم هو أساس تقدم المجتمعات، وأن الأقصر تسعى دائمًا لتطوير البنية التحتية للمدارس وتوفير كافة الإمكانيات التي تساهم في تحسين جودة التعليم ودعم الطلاب لتحقيق طموحاتهم.

استعدادات مكثفة للفصل الدراسي الثاني

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر عن انتهاء جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة تعزز من قدرتهم على التعلم والتفوق.

تركز الاستعدادات على صيانة الفصول الدراسية، وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة، وتطوير البرامج الدراسية لضمان تقديم تجربة تعليمية متميزة. كما تم التأكيد على أهمية متابعة انتظام اليوم الدراسي وتقديم الدعم الأكاديمي المستمر للطلاب.

بلغ عدد الطلاب المنتظمين الذين حضروا امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 17،466 طالبًا، وهو ما يستدعي الاستمرار في تقديم البرامج التعليمية التي تضمن تحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

توصيات هامة للطلاب وأولياء الأمور



مع انتهاء الفصل الدراسي الأول وظهور النتائج، يُنصح الطلاب بالتركيز على تطوير مهاراتهم الأكاديمية والاستعداد الجيد للفصل الدراسي الثاني من خلال تنظيم الوقت والمراجعة المستمرة للدروس.

ينبغي للطلاب أيضًا المشاركة في الأنشطة المدرسية التي تنمي من قدراتهم الشخصية والاجتماعية، مما يساهم في تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي لديهم. كما يُفضل الاستفادة من الموارد التعليمية الرقمية لدعم عملية التعلم.

أما بالنسبة لأولياء الأمور، فإن دورهم لا يقل أهمية عن دور المدرسة، حيث يجب عليهم متابعة أداء أبنائهم بانتظام، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي اللازم لهم، خاصة خلال فترات الامتحانات، لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

تعكس نتائج الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الأقصر جهودًا كبيرة من جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية. سواء كان ذلك من الطلاب الذين اجتهدوا لتحقيق النجاح، أو من المعلمين والإداريين الذين قدموا كل الدعم لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة.

ومع الاستعداد للفصل الدراسي الثاني، يبقى الهدف الأساسي هو الاستمرار في تطوير التعليم وتقديم الدعم اللازم لجميع الطلاب لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل. ويظل التعليم هو حجر الأساس لبناء مجتمع قوي قادر على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وطموح.



