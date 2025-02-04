مواعيد ومقرات تظلمات الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية بالمنوفية

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مواعيد تظلمات الشهادة
مواعيد تظلمات الشهادة الاعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية عن مواعيد ومقرات تظلمات الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية المختلفة، حيث تقرر فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية العامة، إعتبارا من يوم الجمعة الموافق 2015/2/14م، وحتي يوم الإثنين الموافق 2025/3/3م، حيث ستكون أماكن مقرات تلقي طلبات التظلمات

تعليم المنوفية تعليم المنوفية 
إدارة شبين الكوم مدرسة سعد الحرة الابتدائية بشبين، وإدارة منوف التعليمية الجديد بجوار الساحة الشعبية، وإدارة أشمون التعليمية بشئون طلبة في ديوان الادارة، وإدارة تلا التعليمية، وإدارة قويسنا القديم، وإدارة الباجور التعليمية بمدرسة المؤسسة الابتدائية بنون، وإدارة الشهداء التعليمية، وإدارة بركة السبع التعليمية، وإدارة سرس الليان التعليمية، ودیوان إدارة السادات.

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الإدارات التعليمية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

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