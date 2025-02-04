ننشر أسماء الفائزين في مسابقة معلمي الحصة بمنطقة الفيوم الأزهرية

أعلنت منطقة الفيوم الأزهرية عن أسماء المقبولين في مسابقة معلمي الحصة، ووالتي أجريت بهدف سد العجز في معاهدها بعدد من المحافظات.

مسابقة معلمي الأزهر

وأكد الشيخ محمود حسانين، رئيس منطقة الفيوم الأزهرية، أن مسابقة معلمي الأزهر هدفها سد الإحتياجات في مختلف التخصصات الشرعية، العربية، والثقافية، ودعم العملية التعليمية وتطويرها بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأزهر المستمرة لمواكبة التطورات التعليمية الحديثة، وتحقيق جودة التعليم الذي يواكب متطلبات العصر مع الحفاظ على الهوية الإسلامية الوسطية.



وأكد رئيس منطقة الفيوم الأزهرية، أن أسماء المقبولين في مسابقة معلمي الحصة تم الإعلان عنها وذلك من خلال كشوف تم نشرها على الصفحة الرسمية لمنطقة الفيوم الأزهرية.



وأشار رئيس منطقة الفيوم بأنه يتم بدءا من غدا استقبال المتقدمين لاستكمال باقي إجراءات التعيين من كل الادارات علي مستوي المخافظة، كما يتم استقبال من سيوقعون علي العقود..

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