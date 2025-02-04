نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. عاجل إعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول بمحافظة الأقصر بنسبة نجاح بلغت 76.51%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الأقصر، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الأقصر، أعتمد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية رسميًا عقب إنتهاء عمليات التصحيح وتقدير الدرجات للطلاب، بنسبة نجاح بلغت 76.51%، وذلك بحضور دكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر وجمال عبده حسن رئيس لجنة النظام والمراقبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الأقصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الأقصر، إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الأقصر، وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أن نسبة النجاح لنتيجة لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصل الدراسى الأول 76.51 %، و نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع 100%.

بينما بلغت نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى للفصل الدراسى الأول 56 %، وبلغت نسبة النجاح للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 100%.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الأقصر

ومن الجدير بالذكر أنه بلغ عدد الطلاب الحضور لأمتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى 17466 طالب منتظم، بينما بلغ عدد الطلاب الحضور لأمتحانات الفصل الدراسى الأول إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى 1093 طالب منتظم.