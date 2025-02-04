وظائف شركة مصر للطيران

تفاصيل مسابقة تعيينات بالشركة القابضة لمصر للطيران للمؤهلات العليا والمتوسطة والفنيين 2025.

شركة مصر للطيران، مصر للطيران، مسابقة مصر للطيران، أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، عبر أكاديمية مصر للطيران للتدريب، عن حاجتها لتعيين عدد 9 مهندسين لصيانة الطائرات، بعقود عمل محددة المدة، وذلك ضمن خطتها لتلبية احتياجات الموارد البشرية لعام 2025.

أعلنت الشركة أن هناك عدد من الوظائف المطلوبة في شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية في عدد من التخصصات وجاء على النحو التالي: ( مهندس كهرباء- مهندس ميكانيكا- ضابط حركة تحميل- ضابط حركة وكالة- فني استقبال وترحيل طائرات- فني كهرباء- فني ميكانيكا- سائق- منظم تجهيزات طائرات – منظم تحميل طائرات).

وتعد هذه الفرصة مثالية للباحثين عن وظائف مصر للطيران 2025 بشروط مميزة.

شروط التقديم في وظائف مصر للطيران 2025

تفاصيل مسابقة شركة مصر للطيران

أن يجيد المتقدم الحاسب الآلي إجادة تامة.

أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل فني متوسط.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال مناسب.

أن يكون المتقدم حاصل رخصة قيادة مهنية درجة ثانية.

أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات المقررة المطلوبة للوظيفة.

أن يجتاز المتقدم الاختبارات المطلوبة والمقررة لشغل الوظيف.

اجتياز الاختبارات المطلوبة بنجاح.

الحصول على رخصة LWTR مهندس طائرات، معتمدة من الطيران المدني المصري.

ألا يزيد العمر عن 30 عامًا.

إثبات موقف محدد من الخدمة العسكرية «أداء الخدمة، أو الإعفاء النهائي».

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف مصر للطيران 2025

شركة مصر للطيران

صورة من المؤهل الدراسي.

شهادة الميلاد الممكنة حديثة.

بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

الموقف من الخدمة العسكرية.

السيرة الذاتية «CV».

2 صورة شخصية حديثة4*6.

إيصال سداد رسوم بقيمة 150.

شهادة القيد بنقابة المهندسين.

كارنيه القيد بنقابة المهندسين (ساري).

دمغة بقيمة (105) قرشًا + طابع الشهيد.

السيرة الذاتية (CV) لوظيفتي «ضابط حركة تحميل - ضابط حركة وكالة».

رخصة قيادة مهنية درجة ثانية (سارية) لوظيفة فني استقبال وترحيل طائرات.

ملاحظات مهمة للمتقدمين:

- يخضع المتقدمون لجميع الاختبارات المطلوبة المتعلقة بالوظيفة.

- لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة للشروط.