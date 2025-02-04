إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

أصيبت 5 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بحيرة قارون السياحي عند مدخل محميه وادي الريان بدائرة قسم شرطة يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة يوسف الصديق، يفيد بورود اشارة من غرفه عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بحيرة قارون السياحي عند مدخل محميه وادي الريان، بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى ابشواي المركزي.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.