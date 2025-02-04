وزير الري يتفقد عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس ببنها

وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة القليوبية، لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة k PDE كان في استقباله المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير، حيث جرى مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه المهندس عطية موقع تنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس، حيث تابع أعمال الإحلال الجارية بالقنطرة، موجها بمراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمراجعة كافة الأعمال والاختبارات للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ.

كما وجه وزير الري، بالحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة القديمة، وإشراك وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم للحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة التي مر على إنشائها نحو 150 عام، كما وجه بدراسة الاستفادة من نواتج التكريك بموقع العملية وبحث استثمارها بالشكل الأمثل.

وصرح الدكتور سويلم أنه وبناءًا على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد 47 ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت، فقد بدأت الوزارة في تفعيل بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية والتى تتضمن كمرحلة أولى إحلال قنطرة فم بحر مويس وعدد (5) سحارات وعدد (3) تغطية وعدد (6) برابخ وعدد (47) منشأ نهاية ترعة وعدد (257) بوابة، حيث تهدف الوزارة لتطوير وتحديث البوابات كأحد أدوات تطوير منظومة الري 2.0 كخطوة لتوزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب.

وخلال المرور وجه الدكتور سويلم، المهندس رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بمتابعة إزالة نواتج التطهيرات من على جسور المجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة المحليات.

جولة وير الري

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