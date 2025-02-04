محافظ الأقصر يتفقد سوق "اليوم الواحد" بقرية الدقيرة بمدينة إسنا

محافظات
بوابة الفجر



تفقد المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، سوق "اليوم الواحد" بمنطقة قرية الدقيرة بمدينة إسنا، والذي يُنظم تحت إشراف مديرية التموين، وسط إقبال كبير من المواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات الأهالي من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق الاستقرار في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.


واستمع المحافظ خلال تفقده للسوق، لآراء المواطنين المتواجدين بالسوق، والذين أعربوا عن سعادتهم بإقامة السوق والأسعار المخفضة بالإضافة إلى جودة السلع وتنوعها.
ومن جانبه أكد المحافظ على ضرورة التوسع في إقامة تلك الأسواق في المراكز والقرى والوصول إلى القرى والمناطق النائية لإيصال تلك الخدمات للمواطنين في تلك القرى، كما وجه المحافظ بالتنسيق مع مسؤولي الجهات المختصة للتوسع في إقامة منافذ بيع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأمان ومعارض السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع، وتحقيق مزيد من الوفرة السلعية بأسعار مخفضة.
رافق المحافظ خلال تفقده لسوق اليوم الواحد، كل من نائب المحافظ الدكتور هشام أبوزيد، ورئيس مدينة إسنا الدكتور محمد رزق، ووكيل وزارة التموين الدكتور تامر صلاح مختار، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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