صور.. محافظ الأقصر يتفقد المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة إسنا

قام المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينة إسنا، رافقه خلالها نائب المحافظ الدكتور هشام أبوزيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد طريق إسنا - السباعية الزراعي الغربي، برفقة المهندس عماد حسين رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة بقنا، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالأقصر، حيث وجه المحافظ بالمعالجة الهندسية لوجود بعض مطابق الصرف الصحي المرتفعة عن منسوب الطريق بهدف خفضها حتى تتناسب مع منسوب الطريق، ومعالجة بعض القصور بالطريق حفاظا على سلامة المواطنين، كما وجه المحافظ بمراجعة أعمدة الكهرباء وأعمال الإنارة بطول الطريق للتأكد من عملها وتغيير التالف منها.

كما شملت الجولة تفقد أعمال الرصف التي تنفذها مديرية الطرق والنقل بمنطقة تقسيم حزين المتفرع من شارع جسر السيالة ومنطقة محيط مسجد الرحمة وشارع ابو شريفة بمدينة إسنا بإجمالي أطوال ٢٥٠٠ متر، حيث وجه السيد المحافظ، تعليماته إلي مديرية الطرق، ورئيس مدينة إسنا بدراسة إمكانية استكمال باقي الشوارع المتفرعة بالمنطقة لخدمة المواطنين.

كما قام المحافظ بتفقد مشروع تطوير المنطقة المحيطة لمعبد إسنا ومشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة إسنا، وذلك بحضور المهندس عاطف عسكر رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر والأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات الجهاز بمحافظة الأقصر، حيث شدد محافظ الأقصر على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع الذي يستهدف وضع مدينة إسنا على خريطة السياحة العالمية بما تمتلكه من مزارات أثرية وتاريخية فريدة.

رافق المحافظ خلال الجولة، كل من رئيس مدينة إسنا الدكتور محمد رزق، ورئيس شركة مياه الشرب بالمحافظة اللواء أحمد محمد رمضان، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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