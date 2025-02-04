وزير الري يتفقد الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالقليوبية

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جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرىبمحافظة القليوبية.. حيث التقى الوزير بالعاملين بالإدارة، وأكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيقالأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين.


جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير الري، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة القليوبية، وذلك لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة، وكان فيإستقبال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير، حيث تم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارةوالمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.


وأكد الدكتور هاني سويلم؛ حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهمومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، مع إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل.


ووجه وزير الري بدراسة الطلبات المقدمة من العاملين بالإدارة والعمل على تحسين بيئة العمل وتلبية الطلبات الجماعية بشكل سريع.


وشدد الدكتور سويلم على ضرورة الإلتزام بتطبيق منشور التميز غير الاعتيادي لضمان صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للعاملينالمتميزين فقط ليكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة.


وفى ضوء الطلب المقدم من احد العاملين فيما يخص السكن الإداري بالمحافظة.. فقد وجه الدكتور سويلم؛ رئيس الإدارة المركزية للمواردالمائية والرى بالقليوبية بمراجعة موقف السكن الإداري لهذه الحالة والإفادة بالموقف.

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