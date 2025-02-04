بث مباشر| مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره التركي

توك شو
وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره التركي

يقدم موقع الفجر الإلكتروني بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره التركي، هاكان فيدان.

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عاجل - وزير الخارجية يتوجه إلى أنقرة غدا في زيارة ثنائية.. ويلتقي الرئيس التركي

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وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا في زيارة ثنائية

وتوجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية تركيا في زيارة ثنائية. 

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبد العاطي في أنقرة بكل من "رجب طيب اردوغان" رئيس جمهورية تركيا، و"هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، ودعم الروابط بين مجتمعي الأعمال والنشاط التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤى والتقديرات بشأن الأوضاع الإقليمية ومنها التطورات في قطاع غزة ومنطقة القرن الأفريقي.

الدكتور بدر عبد العاطي العلاقات الثنائية الأوضاع الإقليمية بدر عبد العاطي وزير الخارجية تعزيز العلاقات الثنائية رجب طيب أردوغان قطاع غزة مؤتمر الصحفي

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