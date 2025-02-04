وفد طلابى بجامعة أسيوط يقوم بزيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56

نظّمت جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء زيارة الفوج الطلابي الثالث إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشارك في الزيارة 80 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، تحت إشراف وتنظيم الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وتنظيم إدارة النشاط الثقافي؛ هاشم سيد مدير إدارة النشاط الثقافي، وذلك ضمن نشاط رحلات اليوم الواحد

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى أن هذه الزيارة تعد الثالثة منذ بداية المعرض، مؤكدًا حرص جامعة أسيوط على الإهتمام بالأنشطة الطلابية، وتفعيل خطتها خلال أجازة منتصف العام الدراسي.

وأكد الدكتور المنشاوي على إن جامعة أسيوط تعمل على تشجيع طلابها على القراءة والإطلاع، بما يسهم في تعزيز الجانب الثقافي لديهم، وتكوين جيل واعٍ يمتلك فكرًا نقديًا متميزًا، لمواجهة الأفكار الهدامة، لافتًا إلى أن المشاركة في مختلف الفعاليات الأدبية والثقافية داخل المجتمع؛ تتفاعل مع عقلية الشباب؛ ليصبح قادرًا بوعي على مواجهة أي أفكار هدامة، والذي بدوره يسهم في النهوض بالمجتمع ككل.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى؛ إن جامعة أسيوط تنظم أربعة زيارات لطلابها؛ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك حرصًا من إدارة الجامعة على زيارة أكبر عدد من الطلاب للمعرض، لتعم الفائدة وتشجيع القراءة؛ موجهًا للطلاب بضرورة استثمار تلك الفرصة الثقافية المتميزة، لتوسيع آفاق المعرفة والثقافة لديهم؛ مما يسهم في تشكيل شخصيتهم، ورفع مستوى وعيهم الثقافي.

واىجدير بالذكر؛ أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ (56)، تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويُقام خلال الفترة من (23) يناير وحتى (5) من فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار "إقرأ.. في البدء كان الكلمة".