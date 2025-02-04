تأديبية بني سويف تعاقب مفتش زراعي لإساءة التعامل مع أعضاء جمعية أقفهص

قضت المحكمة التأديبية بمعاقبة «م. ك. ع»، مفتش منطقة الفشن للإصلاح الزراعي، بالإنذار بعد ثبوت ارتكابه مخالفة إدارية تتمثل في إساءة التعامل مع أعضاء مجلس إدارة جمعية أقفهص للإصلاح الزراعي، حيث تبين أنه أساء لفظيًا إلى رئيس مجلس الإدارة وهدد بالتعدي بالضرب على أحد الأعضاء باستخدام كرسي.

وتعود الواقعة إلى قيام المُحال بإحضار بطاقات صرف السماد الذكية لبعض المزارعين الذين يتبعون له، وهو ما اعترض عليه أعضاء مجلس الإدارة بسبب ترتيب عملية الصرف، وفي رد فعل على الاعتراضات، قام المُحال بالتعدي اللفظي، رغم تأكيد الشهود على عدم وقوع اعتداء جسدي من جانبه.

ورأت المحكمة أن التصرف لا يقتصر على الإهانة اللفظية، بل يشكل مخالفة إدارية تستوجب المحاسبة، وهو ما استدعى معاقبته بالإنذار طبقًا للمادة 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.