وزير الري يلتقي العاملين بالإدارة المركزية لري القليوبية

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جولة وزير الري
جولة وزير الري

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية.

والتقى وزير الري العاملين بالإدارة، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين.

وأشار وزير الري، حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، مع استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، كما وجه بدراسة الطلبات المقدمة من العاملين بالإدارة والعمل على تحسين بيئة العمل وتلبية الطلبات الجماعية بشكل سريع.

وأكد الدكتور سويلم على الالتزام بتطبيق منشور التميز غير الاعتيادي لضمان صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين فقط ليكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة.

وفى ضوء الطلب المقدم من أحد العاملين فيما يخص السكن الإداري بالمحافظة، وجه وزير الري،  رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالقليوبية بمراجعة موقف السكن الإداري لهذه الحالة والإفادة بالموقف.

جولة وزير الري

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الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وزير الموارد المائية والري محافظة القليوبية ري القليوبية هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

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