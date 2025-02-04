تعرف علي تشكيل المصري لمباراة وادي دجلة

اعلن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه في مواجهة نظيره وادي دجلة بالجولة الثانية عشر من منافسات الدوري.

وضمن التشكيلة الاساسية للفريق كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش ، عمرو سعداوي لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو ، حسين فيصل، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي ، أحمد عيد ، أحمد أيمن منصور، حسن علي، صلاح محسن، يوسف الجوهري، خالد الغندور، جون ايبوكا، ليستويل أمانكونا.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل.

