محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي والمكاتب المخصصة للتعامل مع المكاتب الهندسية بمجلس المدينة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، خلال زيارة مفاجئة، سير العمل بالمركز التكنولوجي والمكاتب المخصصة للتعامل مع المكاتب الهندسية بمجلس مدينة الفيوم، للوقوف على مستوى الآداء والتأكد من إنتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الأستاذ خالد فراج، رئيس مركز ومدينة الفيوم.





وأكد المحافظ، على توفير لافتات "بنرات" بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم، وغيره من المراكز على مستوى المحافظة، موضحًا بها آليات وإجراءات التقديم لكل خدمة من الخدمات التى يقدمها المركز، وكذا الرسوم المستحقة بشأنها توفيرًا للوقت والجهد، موجهًا رئيس مركز ومدبنة الفيوم، بإعداد بيان بالمكاتب الهندسية المتعاملة مع المركز التكنولوجي بمجلس المدينة، لمراجعتها مع نقابة المهندسين بالفيوم، منعًا لتداخل الأعمال بين ما هو مقدم بشكل شخصى وما هو مقدم من خلال المكاتب الاستشارية الهندسية، مشددًا على مراعاة كبار السن وذوي الهمم بالإسراع في الاستجابة لمطالبهم وإنهاء إجراءاتهم.

وخلال الزيارة التفقدية، للمركز التكنولوجي والمكاتب الهندسية بمجلس المدينة، التقى محافظ الفيوم، بعددٍ من المواطنين المترددين على المجلس لإنهاء الخدمات الخاصة بهم، واستمع لمطالبهم، موجهًا رئيس مركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية مطالبهم، كما استجاب المحافظ، وبشكل عاجل لمطلب إحدى السيدات، من قرية العامرية التابعة لمركز الفيوم، بشأن الموافقة على ترخيص كشك لها بالقرية وفقًا للوائح والشروط المنظمة لذلك، والتنسيق مع مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، لتجهيزه بالمستلزمات اللازمة.

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