محافظ المنيا يفتتح معرض “أيادي مصر” للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة

محافظات
بوابة الفجر

 أفتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، معرض “أيادي مصر”، على كورنيش النيل أمام نادي المنيا الرياضي، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير الجاري، بالتعاون بين وحدة أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية ووحدة “مشروعك” للتنمية المجتمعية، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" بهدف دعم وتسويق المشروعات الحرفية والتجارية.

أكد المحافظ على أن القيادة السياسية حريصة على دعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها قرى ومدن المحافظات وتعمل على إقامة المعارض لهم داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى إلى تشجيع أصحاب المهن والحرف التراثية نظرًا لقيمتها الثقافية التي تعكس الهوية المصرية وتراثها الحضاري.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة حيث يشمل مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية، السلع الغذائية، والمنتجات التجارية المختلفة، وأشاد المحافظ بجوده المنتجات المعروضة وأكد على أن الحرف اليدوية تُعد وسيلة فعالة لتوفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استغلال الخامات المتاحة وإعادة تدوير المواد الخام، بما يسهم في الحفاظ على البيئة، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم اللازم لأصحاب هذه المهن لضمان استمراريتها  وضرورة الاهتمام بالجودة حتى يتحقق الهدف المطلوب بالتصدير وفتح أسواق خارجيه لتسويق تلك المنتجات.

كما كلف اللواء " كدواني "،رئيس مركز ومدينة المنيا بدراسة فتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الإنتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية، وعبر العارضين عن سعادتهم للدعم اللامتناهي الذي يقدمه محافظ المنيا لهم.

من جانبها أوضحت شيماء نعمان منسق وحدة أيادي مصر بالمنيا، ان المعرض يضم مجموعة متميزة من الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها عروس الصعيد مثل( الكليم اليدوي والاكسسوارات والمشغولات والسجاد اليدوي)، مما يعكس أصالة التراث المصري ويجسد الطاقات الإبداعية المتفردة، كما يضم المعرض عدداُ من السلع الغذائية المدعمة من محافظ المنيا، واضافت ان "أيادي مصر" تعد منصة للتسويق الإلكتروني للحرفيين وفرصة للترويج لمنتجاتهم على الإنترنت.

جاء ذلك بحضور، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، شيماء نعمان منسق وحدة أيادي مصر بالمنيا، وليد أحمد كامل مدير التنمية المجتمعية والبشرية مشروعك.

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

محافظ المنيا: يتفقد العمل بالمركز التكنولوجي ويوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وخدمة المواطنين

محافظ المنيا يعلن فتح باب التقديم لمهندسين بمركز معلومات شبكات المرافق لإنجاز ملف التصالح

ضبط 709 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة على المخابز والأسواق

إصابة شاب إثر سقوطه من أعلى الجبل بالمنيا

محكمة جنايات المنيا تبرئ 8 متهمين من التنقيب عن الآثار

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونصف نقل بالمنيا

محافظ المنيا يفتتح معرض " أوكازيون دمياط " للأثاث لدعم الصناعة الوطنية

محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

تعرف علي تشكيل المصري لمباراة وادي دجلة

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام القادمة في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

مياه أسيوط تنتهي من تنفيذ مشروع تحسين شبكات المياه بقريتي النزلة والخوالد بساحل سليم

وفد طلابى بجامعة أسيوط يقوم بزيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56

اليوم.. مصطفى شعبان يتلقى عزاء شقيقه بمسجد الشرطة

قريبًا.. عرض فيلم "حسن المصري "على منصة شاهد

وزير الخارجية: مصر وتركيا يجمعهما تاريخ مشترك وأواصر من الأخوة منذ وقت طويل

‏كتلة "القوة اليهودية" في الكنيست تتقدم بطرح مشروع قانون يقضي بتشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة