محافظ الجيزة يكلف رؤساء لمراكز ومدن أوسيم والصف

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المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتكليف محمود حسين محمود أحمد للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم وفرج عبد العاطي ذكي عبد العال رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف. 
وأكد محافظ الجيزة أن الحركة تأتي في إطار توجهات الدولة بالتدوير الوظيفي للإستفادة من الخبرات المتبادلة ومواكبة إحتياجات المرحلة الحالية. 
ووجه محافظ الجيزة بضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والإستجابة الفورية لمطالب وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة ومتابعه تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

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