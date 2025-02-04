التضامن الإجتماعى.. تنفيذ 12 ألف 791عملية عيون لغير القادرين بالفيوم

نفذت مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم بقيادة الدكتورة شيرين فتحى، بالتعاون جمعية الأورمان عدد 12،791 عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز المحافظة منذ بداية عملها إلى الأن،فى اطار مساهماتها لتوفير "حياة كريمة" لأبناء محافظة الفيوم،

جاءت الجهود في إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا والمرضى الأولى بالرعاية وذوى الهمم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.



وأكدت الدكتورة شيرين فتحى، أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، ان مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الفيوم أجرى الكشف الطبي على عدد 89،874 مريض واجراء عدد 12،791 عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد (8827) نظارة طبية.



وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الفيوم التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثراحتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

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