التضامن الإجتماعى.. تنفيذ 12 ألف 791عملية عيون لغير القادرين بالفيوم

محافظات
عمليات عيون
عمليات عيون

 نفذت مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم بقيادة الدكتورة شيرين فتحى، بالتعاون جمعية الأورمان عدد 12،791 عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز المحافظة منذ بداية عملها إلى الأن،فى اطار مساهماتها لتوفير "حياة كريمة" لأبناء محافظة الفيوم،

جاءت الجهود في إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا والمرضى الأولى بالرعاية وذوى الهمم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم  وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.


وأكدت الدكتورة شيرين فتحى، أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.


من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، ان مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الفيوم أجرى الكشف الطبي على عدد 89،874 مريض واجراء عدد 12،791 عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد (8827) نظارة طبية.


وأشار  شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الفيوم التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثراحتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

 

التضامن الإجتماعى بالفيوم فحص وعلاج 236 مواطن فى قافلة طبية علاجية مجانية بمركز الفيوم

4faf02bf-a86f-4b34-9a15-19713558b77b
4faf02bf-a86f-4b34-9a15-19713558b77b
18a234ac-0328-41ef-86b4-c48fd1808b85
18a234ac-0328-41ef-86b4-c48fd1808b85
الفيوم التضامن الاجتماعى 12 ألف عملية عيون جمعية الأورمان الغير قادرين

مواد متعلقة

إحالة أوراق ربة منزل قتلت جارتها المسنة وسرقة مصوغاتها في الفيوم

مدير تعليم الفيوم: تكريم المعلمين والطلاب المتميزين مع بدء الفصل الدراسي الثاني 2025

اعلام الفيوم يدشن أولى فعاليات حملة "حقك … مسئوليتنا "

محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي والمكاتب المخصصة للتعامل مع المكاتب الهندسية بمجلس المدينة

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

انتحار شاب شنقا فى شجرة بأرض زراعية بالفيوم

ننشر أسماء الفائزين في مسابقة معلمي الحصة بمنطقة الفيوم الأزهرية

مياه الفيوم: تحليل 399 ألف عينة مياه خلال 2024 لضمان الجودة والسلامة
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مصلحة الضرائب: إجراءات استثنائية لدعم الممولين الذين واجهتهم صعوبات تقنية عند تقديم الإقرار

تطورات جديدة تخص وضع محمد صلاح مع ليفربول

بعد الشروع في إغلاقها.. ماذا تعرف عن إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

"الأونروا": آلاف الفلسطينيين فروا من مخيم جنين للاجئين

هجمات عسكرية على المدنيين وخطط ترامب.. آخر تطورات الأوضاع في السودان

بعد تهنئة السيسي.. تعرف على تاريخ العلاقات المصرية الغانية

تشكيل الهلال السعودي الرسمي لمواجهة برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار تسيطر على الطقس غدًا