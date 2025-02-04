قرارات صارمة لمحافظ الدقهلية: لن أتراجع عن تحقيق مستوى نظافة بدرجة ممتاز وسيحاسب كل رئيس مدينة

محافظات
محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعا مغلقا  اليوم، مع نواب رئيس حي غرب المنصورة للتكليف بعدد من المهام، وأبدى استياءه من مستوى النظافة بالحي، وأكد أنه سيحاسب كل رئيس مدينة وكل نائب بناءا على مستوى النظافة في القطاع المكلف بالأعمال فيه.

 

وأكد محافظ الدقهلية أنه يقوم بالمرور يوميا لتقييم الأداء بنفسه واثابة المجتهدين ومجازاة المقصرين، وأكد على أنه لن يتنازل أو يتراجع عن تحقيق مستوى نظافة بدرجة ممتاز يليق بأهالي الدقهلية، وأوضح المحافظ أننا قطعنا شوطا طويلا في تحقيق مستوى نظافة جيد ولا بد من البناء عليه للوصول إلى المستوى المثالي المنشود.

 

وقرر محافظ الدقهلية تشكيل لجنة برئاسة  الحسين البغدادي مدير إدارة المراجعة والحوكمة بديوان عام المحافظة، تكون مهمتها المرور اليومي وتقييم الأداء وعرض تقرير بمستوى أداء نواب حي غرب المنصورة ونواب المراكز، مؤكدًا أن كل تقصير أو تباطؤ أو إهمال ليس لصاحبه مكان في الجهاز التنفيذي، مشيرا إلى أن كل نائب رئيس مدينة هو المسئول عن القطاع المكلف به في جميع الأعمال.

وكلف محافظ الدقهلية نواب رؤساء حي غرب بمراجعة حضور العمال والسائقين من خلال كشوف رسمية، وتقسيم الحي إلى قطاعات ومناطق وإعادة توزيع العمال والسائقين وحاويات وصناديق جمع القمامة، على الشوارع والمناطق التي يتم المرور عليها يوميا بمعرفة كل نائب في قطاعه، والتزام العمال بالزي الموحد.

الجهاز التنفيذي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بديوان عام المحافظة حي غرب المنصور رئيس حى غرب المنصورة طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

مياه أسيوط تنتهي من تنفيذ مشروع تحسين شبكات المياه بقريتي النزلة والخوالد بساحل سليم

وفد طلابى بجامعة أسيوط يقوم بزيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56

وزير الري يلتقي العاملين بالإدارة المركزية لري القليوبية
ads

الأكثر قراءة

شبانة يكشف اعتراف خطير من زيزو لميدو

عاجل - اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة بنسبة نجاح 70.13٪

الخطيب يعطي الضوء الأخضر لتلبية رغبات الشناوي

كريم رمزي يكشف حقيقة تعرض أشرف بن شرقي لإصابة مزمنة

مجلس الدولة يودع حيثيات رفض معادلة البورد الأمريكية بماجستير الصيدلة

وزير الخا رجية يؤكد من أنقرة: وحدة الأراضي في الدول العربية ومكافحة الإرهاب ضرورة لاستقرار المنطقة

تشييع جثمان شقيق الفنان شعبان عبد الرحيم بقليوب

‏متحدث باسم حماس يعلن بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة