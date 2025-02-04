انتحار شاب في أرض زراعية بالفيوم

شهدت قرية النصارية، التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، واقعة مأساوية حيث أقدم شاب يُدعى "شعبان.س.ع"، البالغ من العمر 21 عامًا، على الانتحار شنقًا داخل أرض زراعية، بعدما قام بتوثيق يديه بحبل وربطه بإحدى الأشجار، وذلك إثر مروره بأزمة نفسية.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز إبشواي يفيد بورود بلاغ من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقًا داخل أرض زراعية. وعلى الفور، تحركت قوة من الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص الأولي أن الشاب خرج من منزله وأقدم على الانتحار باستخدام حبل قام بتثبيته في شجرة.

التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية

انتقلت النيابة العامة برفقة خبير الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث، حيث أجرت المعاينة اللازمة، وتأكدت من عدم وجود شبهة جنائية.

كما استمعت إلى أقوال أسرة الشاب، الذين أكدوا أنه كان يعاني من أزمة نفسية ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته.

إجراءات قانونية

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي، وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما قررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للشباب الذين يعانون من ضغوط نفسية، مع تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية طلب المساعدة في مواجهة الأزمات النفسية.