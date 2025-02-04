شبانة يكشف اعتراف خطير من زيزو لميدو

كشف الإعلامي محمد شبانة كواليس المكالمة التي جمعت بين أحمد حسام ميدو عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك وأحمد مصطفى زيزو نجم الفريق.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ميدو طالب زيزو بكل صراحة الكشف نواياه تجاه الفريق سواء بالتجديد أو الرحيل وتوضيح حقيقية توقيعه للأهلي أو أي نادي آخر سواء داخل مصر أو خارجها.

وأضاف شبانة بأن ردود زيزو على عضو لجنة الكرة جاءت واضحة وصريحة بأن البقاء في الزمالك هي رغبته الأولى بشرط تلبية رغباته المالية مؤكدا أنه يمنح الإدارة حاليا الفرصة لإنهاء التفاوض على الصفقات الشتوية ثم عودة التفاوض معه مرة أخرى.

وأكمل زيزو بالتأكيد على أنه لم يوقع للأهلي أو لأي نادي حتى الآن لكنه منفتح على سماع أي عرض تحسبا لعدم توصله لإتفاق مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

