تشييع جثمان شقيق الفنان شعبان عبد الرحيم بقليوب

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تشييع الجثمان
تشييع الجثمان

شيع المئات من أبناء قرية ميت حلفا التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، جثمان الراحل رمضان عبد الرحيم بمقابر الأسرة التى تحمل لوحة بأسم مقابر الحاج شعبان عبد الرحيم، وسط حضور أبناء شقيقه الفنان خميس وعدوية وعبد الرحيم شعبان عبد الرحيم، وسط دموع وحزن المشاركين في تشييع الجثمان.

كان قد جرى أداء صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد محمد فرحات بعزبة بلال بمنطقة الشرابية بالقاهرة أعقبها نقل الجثمان إلى مقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية ميت حلفا بقليوب بمحافظة القليوبية، بحضور أبناء الفنان شعبان عبد الرحيم.

وقال الفنان خميس شعبان عبد الرحيم، إن عمه كان بمثابة والدة وصديقه وكان يرتبط به ارتباط وثيق وتلقى اتصالا منه يطلب منه الدعاء بالشفاء حيث أنه كان يستعد لإجراء عملية جراحية خطيرة في القلب،
حيث توفى إثر وعكة صحية كبيرة تاركا وراءه حالة من الحزن على فراقه.

وطلب خميس بالدعاء لعمه بالرحمة والمغفرة.
وانخرط خميس في بكاء شديد عقب دخول جثمان عمه القبر.

كانت أسرة الراحل قد تواجدت أمام مقابر ميت حلفا قبل وصول الجثمان وجرى أداء صلاة الجنازة عليه مرة أخرى بمسجد قرية ميت حلفا وحمل الأهالي نعش الفقيد حتى المقابر وسط دعاء المشيعين.

تشييع الجنازة

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الفنان شعبان عبد الرحيم خميس شعبان عبد الرحيم صلاة الجنازة محافظة القليوبية

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تشييع جثمان شقيق الفنان شعبان عبد الرحيم بقليوب

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