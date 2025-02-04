لهذا السبب.. جلسة تجمع جروس بلاعبي الزمالك قبل لقاء الدراويش

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص المدير الفني على مطالبة اللاعبين بالتركيز في الفترة الحالية وبذل أقصى جهد في التدريبات، وشدد على أهمية تحقيق الفوز خلال المباراة المقبلة للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

وفي ختام الجلسة شرح جروس بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء المرتقب أمام الإسماعيلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.
 

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