الظهور الأول.. كهربا يقود هجوم الاتحاد أمام المجد في الدوري الليبي

أعلن الإسباني كارلوس جاريدو مدرب الاتحاد، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة نظيره المجد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الليبي، لموسم 2024-2025.

الاتحاد يواجه المجد في الدوري الليبي

ومن المقرر، أن تنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مصر وفلسطين، والرابعة والنصف بتوقيت السعودية وقطر.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بينما يأتي المجد في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

وانتقل محمود عبدالمنعم "كهربا" إلى صفوف الاتحاد الليبي قادمًا من الأهلي في الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقد جاء تشكيل الاتحاد، كالتالي:

اللافي - طلال - زهير مارو - كوكو - سند بن علي - التوهامي - يعقوب - كارة - معاد عيسي - صالح الطاهر - محمود عبدالمنعم "كهربا".

