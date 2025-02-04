تدريبات فنية قوية للاعبي الزمالك قبل لقاء الإسماعيلي في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية قوية خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وركز الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الخططية خلال المران، وحرص على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة فنية في منتصف الملعب لتطبيق ما تم التدريب عليه.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.
 

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