آخر تطورات إصابة عمر جابر وموقفه من اللحاق بمباراة الاسماعيلي

شارك عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جزء من مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.



وشارك عمر جابر في الفقرة البدنية بجانب جزء من تدريبات الكرة في إطار البرنامج الموضوع له لتجهيزه للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

