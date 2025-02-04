عن تحرير 18 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف

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محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، تنفيذ حملة رقابية موسعة بمدينة ببا، بناءً على تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المتداولة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

وقد أفاد التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة، د. سماح جاد، بتنفيذ الحملة على 12 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 18 محضرًا للمخالفين لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين. كما تم إعدام 31 كجم من الأغذية التالفة والمنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى أخذ 3 عينات لتحليلها واتخاذ اللازم.

 

وشارك في الإشراف على الحملة كل من: د. أمنية حسن، مدير الطب الوقائي، ود. ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، إلى جانب محمود طه، مراقب أول الأغذية، ومفتشي الأغذية عماد توفيق، طه عيد، وإسحاق سامي.

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