كريم رمزي يكشف حقيقة تعرض أشرف بن شرقي لإصابة مزمنة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الإعلامي كريم رمزي، حقيقة تعرض النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة مزمنة.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن بعض التقارير المغربية تحدثت عن رفض الوداد التعاقد مع بن شرقي بسبب معاناتاه من إصابة مزمنة.

وتابع كريم رمزي: سألت بعض المسئولين في الأهلي عن الأمر، وأخبروني أنه خضع لكشف طبي في قطر وآخر في مصر واللاعب لا يُعاني من أي مشكلات مزمنة.

وأكمل رمزي: بن شرقي لديه إصابة عضلية وسيعود للأهلي في المباراة بعد المقبلة، والحديث عن إصابة مزمنة هو أمر عارٍ تماما عن الصحة.

واختتم كريم رمزي: البعض تحدث أيضًا عن إصابات أشرف داري وأنه يُعاني من إصابة مزمنة، ولكن الأمر أن اللاعب صادفه سوء حظ منذ انتقاله إلى الأهلي لكنه كان يُشارك باستمرار قبل الانتقال إلى الأحمر.
 

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