رئيس جامعة أسيوط: دعم المستشفيات الجامعية بعدد من الأجهزة الطبية بتكلفة 18،5مليون جنية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء عن تبرع مؤسسة وفاءً لمصر بعدد من الأجهزة الطبية، لصالح المستشفى الرئيس، ومستشفى الأطفال الجامعي، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة، ومؤسسة وفاء لمصر، في إطار المبادرة المشتركة بين بيت التمويل الكويتي، بالتعاون مع مؤسسة وفاءً لمصر، ومؤسسة مصر الخير؛ لصالح مستشفيات جامعة أسيوط، ويعد هذا التعاون؛ المرحلة الثانية من أنشطة المبادرة

وشهدت جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء تسلُّم عددًا من الأجهزة الطبية الدقيقة، المزودة بأحدث الإمكانيات المتقدمة في التشخيص والعلاج باستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي، والمُقدمة من مؤسسة وفاءً لمصر؛ لصالح المستشفى الرئيس، ومستشفى الأطفال الجامعي، وذلك بقيمة تتجاوز ثمانية عشر ونصف مليون جنيه

وحضر تسليم الأجهزة؛ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيس، والدكتور ياسر فاروق مدير مستشفى الأطفال الجامعي، والدكتور جمال عسكر رئيس قسم طب الأطفال، والدكتور محمد جميل نائب مدير المستشفى لشئون الجودة، والدكتور محمد أمير أستاذ طب الأطفال، والدكتور أحمد عبيد الله رئيس وحدة الرعاية الحرجة بالمستشفى الرئيس، والدكتورة نجلاء أبوفدان رئيس وحدة المناظير بمستشفى الأطفال الجامعي، والدكتورة إحسان علي حسن رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية، وبمشاركة لفيف من أطباء المستشفى الرئيس، ومستشفى الأطفال

وكما حضر تسليم الاجهزة؛ وفد مؤسسة وفاءً لمصر، والذي ضمّ أشرف بدر المدير الإداري لمؤسسة وفاءً لمصر، وأيمن مصطفى مدير قطاع التسويق والإعلام، ومحمد حسن ممثل مؤسسة مصر الخير بأسيوط

وأشار رئيس جامعة أسيوط؛ إلى أن هذا العمل يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة، ومؤسسة وفاء لمصر، ويمثلها الأستاذ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وفاءً لمصر، والذي تم إبرامه خلال عام 2022 وممتد حتى نهاية عام 2025، ويشمل تعزيز أوجه التعاون في المجال الطبي، للقضاء على قوائم الإنتظار، وتوفير الأجهزة الطبية، وتحديث البنية التحتية؛ لمستشفيات جامعة أسيوط.

وأشاد الدكتور المنشاوي؛ بالتعاون القائم بين الجامعة ومؤسسة وفاءً لمصر، مثمنًا جهودها المخلصة ومساهمتها، في الإرتقاء بمنظومة الخدمات الطبية في المستشفيات الجامعية، من خلال تقديم الدعم لمنشآتها الصحية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرًا أن هذه الجهود تأتي تزامنًا مع خطة الجامعة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية؛ لتلبية احتياجات ملايين المرضى المترددين عليها من مختلف المحافظات، وتوفير رعاية صحية شاملة على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة.

وأوضح الدكتور علاء عطية: إن الأجهزة الطبية المُقدمة من مؤسسة وفاءً لمصر، تضمنت 6 جهاز تنفس صناعي، و6 مونيتور، و24 سرنجة محاليل، وجهاز موجات فوق صوتية على القلب لوحدة الرعاية الحرجة بالمستشفى الرئيس، ووحدة التحكم والمصدر الضوئي، ومنظار قولون للأطفال، ومنظار معدة للأطفال للتشخيص والعلاج بمستشفى الأطفال الجامعي

ومن جانبه، أفاد أيمن مصطفي مدير قطاع التسويق والإعلام؛ أن أنشطة مبادرة مؤسسة وفاءً لمصر تهدف إلى الإرتقاء بالمنشآت الطبية، من خلال توفير كافة سبل الدعم اللازم لها من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، وذلك بعد عمل دراسة شاملة لرصد احتياجات الأقسام الطبية المختلفة، من الأجهزة والمعدات، ومن هذا المنطلق جاءت المبادرة داخل مستشفيات جامعة أسيوط؛ بتوفير أحدث أجهزة طبية هي الأولى من نوعها علي مستوى الصعيد، والتي تعتمد في استخدامها على تقنيات الذكاء الإصطناعي، للمساهمة في تحسين التشخيص، والعلاج، بصورة أكثر دقة وسرعة.