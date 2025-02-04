نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. إعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول بمحافظة البحيرة بنسبة نجاح 70،13%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة البحيرة، إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة البحيرة، اعتمد منذ قليل محافظ البحيرة نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح ٧٠.١٣٪

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. إعلان النتائج داخل المدارس والإدارات التعليمية عصر اليوم

وٱعتمدت منذ قليل الدكتورة/ جاكلين عازر - محافظ البحيرة نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ م بنسبة نجاح ٧٠.١٣٪.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام ١٢٠ ألف و٢٦٣ طالب وطالبة، حضر منهم ١١٩ ألف و٧٩١ نجح منهم ٨٤٠٠٤ بنسبة ٧٠.١٣٪.

كما ٱعتمدت المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ٤٦٢٢ طالب وطالبة حضر منهم ٤٥٢٦ طالب وطالبة ونجح ٤٤٥٩ بنسبة نجاح ٩٨.٥٪.

وكذا الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغ عدد المتقدمين ٣٧ طالب وطالبة حضر منهم ٣٧ ونجح ٣٧ طالب بنسبة نجاح ١٠٠٪

كما بلغ عدد المتقدمين للإعدادية من المكفوفين ١١ طالب وطالبة حضر منهم ١٠ طلاب ونجح ١٠ طلاب بنسبة نجاح ١٠٠٪.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

هذا وجهت الدكتورة جاكلين عازر بإعلان النتائج داخل المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة بدءًا من الساعة الرابعة من عصر اليوم، كما سيتم رفعها إلكترونيًا على الرابط الخاص بوزارة مديرية التربية والتعليم حيث سيتم الإستعلام عن النتيجه برقم جلوس الطالب.

وتقدمت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، والأستاذ/ يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنين لهم مزيد من التفوق والنجاح فى مسيرتهم التعليمية.